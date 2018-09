Metoo heeft ervoor gezorgd dat de schaamte beetje bij beetje wordt overwonnen

update Inspectie onderzoekt straling spoorweg­over­gang Oss

23 september De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat onderzoeken of de elektromagnetische straling van de spoorweginstallatie in Oss de elektrisch aangedreven Stint heeft beïnvloed. Na het tragische bakfietsongeval in Oss maakten meer gebruikers melding van storingen met de Stint nabij een overweg.