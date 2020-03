Metro Brussel ontruimd nadat passagier aan hand likt en spuug afveegt aan paal

arrestatieEen dronken man is maandag in Brussel aangehouden nadat hij in een volle metro aan zijn hand had gelikt en het spuug afveegde aan een steunpaal. De metro is na het incident buiten werking gesteld en grondig schoongemaakt, bevestigt een woordvoerder van vervoerder MIVB. ,,Hij had ze niet allemaal op een rijtje.”

Een andere passagier zat schuin tegenover de verdachte en merkte op dat hij zich vreemd gedroeg. Hij maakte een filmpje van de reiziger die precies op dat moment zijn mondkapje afdeed, zijn vingers in zijn mond stopte en het spuug afveegde aan een paal. Een opmerkelijke actie in tijden van waakzaamheid voor het coronavirus.



Een woordvoerder van MIVB, voluit de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel, bevestigt dat de beelden echt zijn. ,,Door een heel snelle reactie van onze veiligheidsdienst kon de man in kwestie meteen overmeesterd worden en overgedragen aan de politie. Hij bleek dronken te zijn en ‘zijn frietjes niet allemaal in hetzelfde zakje te hebben’, zoals we hier in Brussel zeggen. Een eufemisme om te zeggen dat hij ze niet allemaal op een rijtje heeft.”

Lees ook PREMIUM Kan ik mijn reis annuleren vanwege corona? En vier andere vragen Lees meer

Miljoen keer bekeken

De man werd ondervraagd door bewakingsagenten en opgepakt door de politie. Het is op dit moment niet duidelijk of hij bijvoorbeeld een boete of waarschuwing heeft gekregen. De MIVB haalde het metrostel direct uit dienst om het te desinfecteren.



Het filmpje, dat opdook op Twitter via verschillende accounts, is bij elkaar opgeteld al bijna door een miljoen mensen bekeken. Veel kijkers beschuldigen de man van crimineel gedrag.

Coronavirus in België

In België zijn nog twee mensen overleden die besmet waren met het nieuwe coronavirus. Eerder op de dag werd het eerste sterfgeval gemeld, een vrouw van 90 jaar.

Een patiënt van 73 jaar die een week geleden werd opgenomen in een ziekenhuis in Brussel overleed woensdag. Ook een patiënt van 86 jaar, die in een rusthuis in Sint-Genesius-Rode in quarantaine geplaatst was nadat hij een positieve test had afgelegd, is overleden, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het aantal besmettingen in België is opgelopen tot 314, een stijging met 47.