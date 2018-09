Metro's en trams Amsterdam plat door mobilofoonstoring

Miljoenen­frau­deur is nu dakloze die in een auto slaapt

8:25 In het boek De Istanbul connectie beschrijft auteur Rob van Olm de miljoenenfraude die in 2014 werd gepleegd door een belastingambtenaar uit Duiven. Tientallen gesprekken met hem staan aan de basis van het verhaal, waarin de fraude en de gevolgen van begin tot eind in detail worden beschreven. Het boek wordt morgen gepubliceerd.