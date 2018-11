Mevrouw Bastiaansen (93) uit Breda voelt zich ‘enorm gesteund door stortvloed aan reacties’

VIDEO,,Oma was blij met alle aandacht, ze voelt zich hierdoor enorm gesteund. Het gaat goed met haar.” Dat zegt Marcel Bastiaansen naar aanleiding van de stortvloed aan reacties waartoe het verhaal over zijn 93-jarige oma, toe leidde.

Elisabeth Bastiaansen uit Breda heeft van het Centraal Administratiekantoor (CAK) een rekening van ongeveer 20.000 euro gekregen omdat ze een aantal jaren geen hoge, maar een lage eigen bijdrage heeft betaald in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CAK erkent dat het bij de berekening een administratieve fout heeft gemaakt. De lage bijdrage was gebaseerd op het feit dat de echtgenoot van Elisabeth Bastiaansen nog leefde. Maar die is in 2003 al overleden, wat bij het CAK bekend was. Mevrouw Bastiaansen had eigenlijk de hoge bijdrage moeten betalen.

Bezwaar

De instantie verwierp het bezwaar dat zij indiende, waarna de familie van Elisabeth Bastiaansen een advocaat in de arm nam. Die heeft inmiddels een beroepsschrift bij de rechtbank ingediend. “Het is een kwestie waarmee blijkbaar iedereen zich op een of andere manier kan identificeren”, vertelt Marcel Bastiaansen nadat het verhaal van zijn oma afgelopen weekend een lawine van verontwaardiging en verbazing veroorzaakte. “Iedereen wil in de laatste jaren van zijn of haar leven in alle rust kunnen genieten. En dan is er een instantie die daar zo onmenselijk mee omgaat.”

Gesprek

Het CAK heeft inmiddels contact gezocht met Bastiaansen. “Ze willen het gesprek aangaan. Maar voordat we gaan praten wil ik er zeker van zijn ze mee willen bewegen, een stap willen zetten. Anders heeft praten geen zin.”

Op doneeractie.nl kwam afgelopen weekend spontaan een geldinzameling op gang. Maar Bastiaansen heeft daar een stokje voor gestoken. “Het is heel lief en attent van die mensen , maar we willen toch eerst het gesprek met het CAK afwachten.”



Een woordvoerster van het CAK bevestigde maandag aan deze krant dat er contact is gezocht met de familie Bastiaansen. “Wij gaan graag met de klant in gesprek omdat dat de manier is waarop wij kunnen beoordelen of er is sprake is van bijzondere omstandigheden, rekening houdend met de financiële situatie. Op basis daarvan kunnen wij bepalen of we gebruikmaken van onze bevoegdheden om tot een passende oplossing te komen. Maar daar is een gesprek echt voor nodig.”

Betreuren

Opnieuw laat het CAK weten de hele kwestie te betreuren. “Tot onze spijt is onze dienstverlening naar u niet goed verlopen. Dat maakt dat u en uw omgeving nu in een uitermate vervelende situatie verkeren. Dat betreuren wij ten zeerste”, luidt de boodschap van het CAK aan mevrouw Bastiaansen.