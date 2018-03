MH17-monument 92-jarige kunstenaar vanmiddag onthuld: zo ziet het eruit

'Ik zal je nooit vergeten'. Die tekst staat nu centraal in het bolvormige gedenkteken dat de Nijmeegse kunstenaar op leeftijd heeft ontworpen voor het MH17-monument. Het komt bij de vliegbasis Eindhoven, waar in de zomer van 2014 tien vluchten aankwamen met de stoffelijke resten van de 298 slachtoffers. Vanmiddag wordt het officieel onthuld.



Het monument bestaat uit cirkels met verschillende teksten die samen een wereldbol vormen. De leegte in de bol symboliseert de leegte die achterbleef bij de nabestaanden.



De ramp met het vliegtuig van Malaysia Airlines kostte op 17 juli 2014 het leven van 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders. Het toestel is boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door een Buk-raket, van Russische makelij.



Het drie meter hoge beeld staat op een sokkel die symbolisch is gemaakt van 298 stenen. De wereldbol rust op drie pilaren die verwijzen naar de slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. Het eerste idee dat in de kunstenaar opkwam, zag er echter totaal anders uit.