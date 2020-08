MH17-proces: advocaten binnenkort naar Rusland voor overleg met verdachte

De Nederlandse advocaten van Oleg Poelatov, de enige van de vier verdachten in het MH17-proces die een advocaat heeft, vliegen binnenkort naar Rusland om met hun cliënt te overleggen. De Rus is vooralsnog niet van plan naar Nederland te komen om het proces bij te wonen, bleek vanochtend tijdens de hervatting van het MH17-proces in de rechtbank bij Schiphol.

Van de vier verdachten (Girkin, Doebinski, Poelatov en Chartsjenko) heeft alleen Poelatov ervoor gekozen zich door twee advocaten te laten verdedigen. Die verdediging meldde tijdens de voorgaande zittingen nauwelijks met hun cliënt te hebben kunnen overleggen vanwege de reisbeperkingen door de corona-maatregelen. Volgens het Openbaar Ministerie is een reis naar Moskou daarvoor overigens niet nodig; overleg kan ook via een videoverbinding.

De advocaten vinden die optie echter niet veilig genoeg. ,,We hebben de afgelopen weken enkele keren een vlucht geboekt, maar die werden steeds gecanceld. Nu lijkt het wel te lukken", aldus advocaat Sabine ten Doesschate. Wanneer de advocaten precies naar Rusland reizen, zeggen ze niet. ,,Gezien het feit dat er wel vaker advocaten worden gevolgd.” Daarmee verwijst zij naar het proces rond Ridouan Taghi, waarin justitie twee Nederlandse advocaten in Dubai liet observeren omdat ze mogelijk met Taghi zouden afspreken.

Nog geen verdachten verschenen

Tot nu toe is nog geen enkele verdachte komen opdagen tijdens het MH17-proces dat in maart begon. Dat de advocaten naar Rusland gaan voor overleg met hun cliënt, kan van groot belang zijn voor het proces. Mogelijk zal Poelatov dan uitgebreider toelichten wat zijn rol was in het separatistengebied in Oost-Oekraïne op de dag dat MH17 werd neergeschoten. De Rus Poelatov behoorde tot de inlichtingendienst van de Oekraïense separatisten. Hij is ook een voormalig officier uit het Russische leger. Hij zou in juli 2014 betrokken zijn geweest bij het vervoeren en beveiligen van het Buk-transport in Oost-Oekraïne.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne neergeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie gebeurde dat met een Russische Buk-raket. Bij de crash kwamen alle 298 inzittenden om het leven. De vier verdachten speelden volgens justitie een rol bij het leiden van de Oost-Oekraïense separatisten of het transporteren van de Buk-raket in het gebied. De vier verdachten zijn niet aanwezig bij het proces, ze verblijven in Rusland of (Oost-)Oekraïne.

Alle zittingen in het proces waren tot nu toe zogenoemde voorbereidende zittingen. De inhoudelijke behandeling staat voor februari 2021 gepland.

Nabestaanden

Later vandaag komt het rechtsbijstandsteam van de nabestaanden aan het woord. Zij zullen vertellen hoeveel nabestaanden later in het proces persoonlijk willen spreken, en hoeveel nabestaanden een verzoek tot schadevergoeding zullen indienen.

