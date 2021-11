MH17-proces: OM en advocaten botsen hard over verhoren getuigen van crash

De recente oproep van het Openbaar Ministerie aan Russische militairen om informatie door te geven over de Buk-raket die vlucht MH17 zou hebben neergehaald was ‘een risico’, stellen de advocaten van verdachte Oleg Poelatov. Op datzelfde moment was er namelijk contact met Rusland over een verhoor van de baas van de 53ste brigade van het Russische leger, de veronderstelde eigenaar van die Buk-raket.

,,De timing van de oproep van het OM was bijzonder", aldus advocate Sabine ten Doesschate van verdachte Poelatov vanochtend in de rechtbank bij Schiphol. ,,Het OM nam daarbij duidelijk het risico dat beide onderzoeken elkaar in de weg zouden zitten.”

Justitie deed in september van dit jaar een opmerkelijk oproep aan de inwoners van de Russische stad Koersk. Die plaats is de thuisbasis van de 53ste luchtafweerbrigade van het Russische leger. En dat is weer de brigade waarvan justitie denkt dat ze in juli 2014 de Buk-installatie waar de MH17 mee is neergehaald naar Oost-Oekraïne heeft gebracht. Het OM riep in september ‘Russische militairen die meer weten op, om informatie, zoals foto’s, video’s, e-mails en officiële documenten, te delen'. De onderzoekers willen zo meer zicht krijgen op de bemanning van de Buk-installatie. De vier mannen die nu terechtstaan, zijn dat niet. Zij vormden wel onderdeel van de ‘chain of command’ in het rebellengebied in juli 2014.

Volledig scherm De Buk-installatie die zou zijn gebruikt voor het neerhalen van vlucht MH17. © Bellingcat

Wel onderdeel van het proces tegen de vier verdachten is het verhoren van de commandant van de 53ste brigade, Sergej Moetskajev. Vooral de advocaten van Poelatov willen hem vragen stellen. Rusland zou in augustus van dit jaar hebben gezegd dat het mee wil werken aan een verhoor. Daarna bleef het stil vanuit Moskou. De advocaten zien dat (mogelijk) als een gevolg van de getuigenoproep in september.

Getuige S45

De advocaten zijn ook woedend dat het Openbaar Ministerie de verklaring van een, in hun ogen, andere belangrijke getuige geheim zou hebben gehouden voor de verdediging. Het gaat om de anonieme getuige S45, een Rus die verbonden zou zijn geweest aan de 53ste brigade en tijdens de crash in Oost-Oekraïne zou zijn geweest.

S45 verklaarde dat ‘hij niet denkt dat de Boeing met een Buk is neergeschoten'. Ook stelt hij nooit het afvuren van een Buk te hebben gehoord. De verdediging kreeg die verklaring pas vorige week vrijdag. ,,Hoe kan het dat het OM deze verklaring niet relevant vindt? Dat is onbegrijpelijk”, stelde Ten Doesschate. Ze vindt dat de verdediging keer op keer informatie wordt onthouden die wel degelijk van belang is. De advocaat wil de volledige verklaring van S45 inzien en hem nog een keer verhoren.

Getuige M58 droeg een pruik en een plaksnor

De advocaten willen ook nader onderzoek naar getuige M58. Dat is een Rus die als vrijwilliger heeft meegestreden met de Oekraïense rebellen. Hij heeft verklaard dat er weldegelijk een Buk-raket in het gebied was en stelt er vlakbij te zijn geweest toen die werd afgeschoten op het moment dat vlucht MH17 werd neergehaald. Vanwege zijn veiligheid zit M58 nu in een getuigenbeschermingsprogramma.

,,We hebben M58 kunnen horen, maar we zaten niet in dezelfde ruimte, zijn stem was vervormd en hij droeg een plaksnor en een pruik”, zei Ten Doesschate. ,,Het verhoor was onbevredigend. Hij reageerde geïrriteerd op vragen van ons.”

De advocaat wil nu dat de rechtbank het OM verplicht om de volledige audio en beelden van het verhoor te overleggen aan een gedragsdeskundige. Die deskundige moet dan oordelen of de verklaring van M58 betrouwbaar is.

Quote De deur naar de 53ste brigade zit dicht Officier van Justitie Thijs Berger

Het Openbaar Ministerie ziet geen heil in het nogmaals horen van de getuigen. ,,M58 is al vier dagen verhoord, ook de verdediging heeft vragen kunnen stellen. S45 heeft gezegd niet betrokken te zijn geweest bij het neerschieten van MH17 en er ook niets over te weten. Dus nogmaals horen is niet nodig.”

De kans dat de commandant van de 53ste brigade nog kan worden verhoord, acht het OM klein. ,,We hebben de Russische Federatie er meerdere keren naar gevraagd.” Op eerdere rechtshulpverzoeken aan de Russen, uit 2018, over een specifieke Buk (waar was deze en wie was er de baas over?) werden niet beantwoord. Russen zeiden alleen dat de Buk niet in Oekraïne was. ,,De deur naar de 53ste brigade zit dicht", stelt officier van justitie Thijs Berger.

298 slachtoffers

Bij de crash van het toestel op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne kwamen alle 298 inzittenden om het leven. In dat gebied woedde op dat moment een burgeroorlog tussen het Oekraïense leger en pro-Russische rebellen. Volgens het internationale onderzoeksteam is MH17 uit de lucht geschoten door een Buk-raket die is afgevuurd vanuit gebied dat op dat moment onder controle stond van die pro-Russische rebellen. De Buk-raket zou afkomstig zijn van de 53ste luchtafweerbrigade van het Russische leger.

Wie de raket heeft afgeschoten is nog niet duidelijk. De vier verdachten (Igor Girkin, Sergej Doebinski, Oleg Poelatov en Leonid Chartsjenko) maakten op dat moment onderdeel uit van de 'chain-of-command’ van de rebellen. Zij waren, volgens het Openbaar Ministerie, betrokken bij de komst en het transport van de Buk-installatie naar het gebied. Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op de 298 inzittenden.