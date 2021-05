MH17-proces strijkt neer op vliegbasis voor schouw vliegtuigwrak

Het MH17-proces is vandaag verplaatst naar de militaire vliegbasis Gilze-Rijen. De rechters inspecteren daar het wrak van het neergeschoten vliegtuig met eigen ogen. ,,We begrijpen dat dit bezoek voor nabestaanden een bijzonder emotionele lading zal hebben.”

Geluiden van overvliegende helikopters, legervoertuigen, militaire bewaking. Het MH17-proces wordt vandaag voortgezet in een ongewone setting. Middelpunt van de aandacht is de aan flarden geschoten Boeing 777 van Malaysia Airlines, die nauwgezet is gereconstrueerd.

De zogeheten schouw van het vliegtuigwrak is bedoeld om de rechtbank Den Haag, die het MH17-proces behandelt, met eigen ogen te tonen hoe vlucht MH17 is geraakt en verwoest. De rechters zijn zonder toga aanwezig. Voorzitter Hendrik Steenhuis legt uit dat de rechtbank slechts zal kijken naar het wrak, en geen duiding zal geven. Hij zegt zich te realiseren hoe emotioneel het bezoek is voor de nabestaanden. ,,Dit is het vliegtuig waarin hun naasten op weg waren naar een bestemming die zij nooit hebben bereikt.” Ook de advocaten van Oleg Poelatov, de enige van de vier verdachten die zich laat verdedigen, zijn aanwezig.

Cockpit

Zwijgend bekijkt rechtbankvoorzitter Steenhuis even later de restanten van het vliegtuig dat ooit met 298 mensen aan boord op weg was naar Bali. Prominent in de legergroene loods van de militaire vliegbasis Gilze-Rijen staat de reusachtige cockpit van de Boeing 777. Deel voor deel is het vliegtuigkarkas in elkaar gepuzzeld. Om het uit honderden verwrongen delen opgebouwde vliegtuigwrak staan losse onderdelen opgesteld. Een stuk van de linkervleugel, de motor, een staartdeel. De vijf rechters bekijken ze één voor één.

De wrakstukken zijn onderzocht door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en het team van het Openbaar Ministerie. Hun conclusie is gelijkluidend: de inslagen zijn veroorzaakt door een Russische BUK-raket. De verdediging van Oleg Poelatov, ook aanwezig, betwist die conclusie en wil meer delen inspecteren dan in de loods staan opgesteld.

Raketinslag

De Boeing 777 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 neergeschoten boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Alle inzittenden, waaronder 193 Nederlanders, kwamen bij de crash om het leven. In het proces worden drie Russen en een Oekraïner vervolgd. Zij hadden een leidinggevende rol bij de pro-Russische separatisten die het vliegtuig met een BUK-raket uit de lucht zouden hebben geschoten.

In de militaire loods is een deel van de cockpit van MH17 gereconstrueerd. Op de gebruikte wrakstukken is de schade door de inslag van de BUK te zien. De wrakstukken zijn gebruikt in verschillende onderzoeken naar de oorzaak van de crash, omdat ze onder meer informatie geven over wat voor soort raket gebruikt is en vanaf welke locatie die zou zijn afgevuurd. De rechtbank wil nu zien waar die inslag precies zit en op welke plekken het toestel meer en minder geraakt is.

Deskundige ontbreekt

Sinds het begin van het proces vragen de advocaten van Oleg Poelatov, Boudewijn van Eijck en Sabine ten Doesschate, ook om een schouw van het toestel. Zij wilden samen met een deskundige de schade nog een keer bekijken. Die deskundige heeft zich echter om gezondheidsredenen teruggetrokken. De advocaten willen meer wrakstukken zien dan er nu in de loods aanwezig zijn.