MH17-proces: wat was de rol van de vier verdachten?

Hebben de vier verdachten in het MH17-proces een rol gespeeld bij het transport van een Buk-raket in Oost-Oekraïne? En zo ja, wat was daardoor hun aandeel in het neerschieten van het vliegtuig? Over die vragen buigt de rechtbank zich vandaag en morgen tijdens de inhoudelijke behandeling van het megaproces.

De verdachten (drie Russen en een Oekraïner) zijn daar zelf niet bij. Zij verblijven in Rusland of Oost-Oekraïne en ontkennen iets met het neerhalen van het toestel te maken te hebben. Er zijn internationale aanhoudingsbevelen tegen hen uitgevaardigd, maar Rusland levert geen onderdanen uit aan andere landen.

De vier (Igor Girkin, Sergej Doebinski, Oleg Poelatov en Leonid Chartsjenko) maakten, volgens het Openbaar Ministerie, op 17 juli 2014 deel uit van de chain of command in het door pro-Russische rebellen beheerste Oost-Oekraïne. Girkin was zelfbenoemd minister van Defensie, Doebinski was chef inlichtingen, Poelatov de plaatsvervanger van Doebinski en Chartsjenko de leider van een inlichtingenteam in de regio waar de MH17 werd neergehaald.

Volgens het OM zijn zij betrokken geweest bij of verantwoordelijk voor het transport van de Buk-raket vanuit Rusland naar het strijdgebied. Het zijn niet de personen die daadwerkelijk op de lanceerknop hebben gedrukt of het directe bevel hebben gegeven tot schieten. Wie dat wel zijn geweest, is nog onbekend.

Niet aanwezig

Normaal gesproken gaat de rechtbank in deze fase van een proces in gesprek met de verdachten. Omdat die niet aanwezig zijn, leest de rechtbank drie dagen lang de voornaamste conclusies voor uit het onderzoek van politie en justitie. ,,Dat zijn niet onze conclusies”, zei rechter Steenhuis de afgelopen dagen meerdere keren. ,,Ons oordeel over het dossier komt pas in het vonnis.” Dat zal pas volgend jaar zijn.

Alleen Oleg Poelatov laat zich bijstaan door twee Nederlandse advocaten. Zij hebben het afgelopen jaar tientallen vragen gesteld over het dossier. Begin juli mogen zij reageren op wat er deze dagen wordt besproken in de rechtbank.

65.000 pagina’s

Deze week gaat de rechtbank in op het onderzoeksdossier, dat 65.000 pagina’s dik is en honderden uren aan geluids- en videomateriaal bevat. Centrale vragen zijn: Is vlucht MH17 neergehaald door een Buk-raket? Vanwaar is die raket dan afgevuurd? En wat was de betrokkenheid van de vier verdachten?

De vier verdachten zijn aangeklaagd voor moord op 298 mensen. Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Bij de crash kwamen alle 298 inzittenden om, onder wie 196 Nederlanders. Volgens het OM gebeurde dat door een Buk-raket van de 53ste brigade van het Russische leger. Die raketinstallatie zou de grens over zijn gereden om pro-Russische rebellen in het gebied te ondersteunen.

