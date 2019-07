Michael P. ook in hoger beroep 28 jaar cel en tbs

De rechter geeft Michael P., de moordenaar van Anne Faber, in hoger beroep geen strafvermindering. Dit betekent dat hij is veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs. Het Gerechtshof in Arnhem deed vanmiddag iets na 14.00 uur uitspraak. Eerder werd P. ook al veroordeeld tot 28 jaar cel en een verplichte tbs-behandeling voor het verkrachten en vermoorden van de Utrechtse Anne Faber (25). Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag. Zijn tweets zijn onderaan dit artikel te volgen.

,,Het Hof komt tot nagenoeg dezelfde bewezenverklaring”, zegt de voorzitter van het gerechtshof. Het hof oordeelde dat Michael P. ‘kil en berekenend’ te werk ging. Na de moord begroef P. het lichaam van Anne twee keer en wiste hij de sporen uit. Wat Anne Faber is overkomen is ‘gruwelijk en mensonterend’, aldus het hof. Dit wordt P. zeer zwaar aangerekend. Er zijn wel stoornissen vastgesteld bij de moordenaar, vandaar dat hij verminderd ontoerekeningsvatbaar is. Dat heeft de strafmaat echter niet beïnvloed.

Het hof zegt dat niet bewezen kan worden dat Michael P. een vooropgezet plan had om Anne Faber te doden. Er is simpelweg te weinig hard bewijs om aan te tonen dat Michael P. de kliniek in Den Dolder heeft verlaten omdat hij iemand wilde gaan doden, stelt de voorzitter. Dan blijft gekwalificeerde doodslag over. De strafmaat is gelijk aan moord.

P. ging in hoger beroep omdat hij vond dat zijn arrestatie niet volgens het boekje was verlopen. Ook de grote media-aandacht zou volgens zijn advocaten moeten leiden tot strafvermindering. De rechter beaamde dat de arrestatie niet geheel rechtmatig was verlopen, maar dat dit een eerlijk proces niet in de weg stond. ,,De nabestaanden moeten leven met het feit dat er nog vragen zijn, die niet zijn beantwoord”, zegt de voorzitter van het hof. Media-aandacht voor deze zaak is geen reden tot strafmatiging, aldus het hof.

De nabestaanden krijgen een schadevergoeding en schokschade, stelt het hof. Het zou gaan om grote bedragen. Die schiet de staat voor en probeert deze later op P. te verhalen.