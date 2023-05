Michel, die zijn vriendin hielp bij zelfeuthanasie, gaat in hoger beroep tegen uitspraak rechter

„Wij hopen dat het hof de uitgesproken, bestendige stervenswens van Evelien respecteert, anders dan de rechtbank heeft gedaan”, zegt Michels advocaat, Tim Vis. „Het gaat niet om wat Evelien anders had kunnen doen, het gaat om de vraag of je van Michel als naaste kunt verlangen dat hij zijn geliefde in de steek zou laten bij haar wens te overlijden.”

Evelien leed vijf jaar aan de ziekte van Lyme, werd steeds zieker en kon op het laatst alleen nog in bed liggen. Haar euthanasieverzoek werd afgewezen en dus vroeg ze haar geliefde Michel om te helpen met haar doodswens. „We hebben zoveel geprobeerd door de jaren heen, zo vaak aangegeven hoe Evelien erin stond. Voor mij blijft het belangrijkste dat ik heb gehandeld naar haar wens. Zij geeft mij een gevoel van dankbaarheid en daar kan ik mee verder”, zei Michel eerder.

Quote Hulp uit naasten­lief­de verdient geen straf Tim Vis, advocaat Michel

In hoger beroep geen straf

Advocaat Vis wijst op een uitspraak begin mei, toen het gerechtshof in Den Bosch besloot dat een 52-jarige man geen straf kreeg, nadat hij zijn vader in 2016 had geholpen bij diens zelfverkozen dood. Deze man kreeg, net als Michel, een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden opgelegd, maar werd in hoger beroep vrijgesproken.

„Hulp uit naastenliefde verdient geen straf, dat heeft zelfs het hof in Den Bosch hiermee, twee dagen na het oordeel over Michel, bevestigd”, zegt Vis. „Ook om die reden kan de uitspraak van de rechtbank niet in stand blijven. Wij zien met vertrouwen uit naar het hoger beroep.”

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.