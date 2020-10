Midas Dekkers: ‘Een boer mag 50.000 kippen mishandelen, maar heb je seks met één kip dan is de wereld te klein’

Een Heinoos boerderijtje op loopafstand van het station. Hier woont dus Nederlands bekendste bioloog. ,,De NS dichtbij is noodzaak, dit heerschap heeft geen rijbewijs”, zegt Midas Dekkers over Midas Dekkers.

Na alle verhalen over vermenselijking van dieren willen we een oordeel. Dekkers’ oordeel. Waarom gaan we ver voor dieren? En hoe ver mogen relaties met onze dieren gaan? Best ver, stelt Dekkers. Zelfs seks met dieren wordt bespreekbaar. Dekkers analyseert, choqueert en laat ons bijkomen met een biertje. Dekkers: ,,Dit was alleraardigst, toch?”