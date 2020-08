Middelbare scholen willen advies van OMT over ventilatie in klassen

VIDEO Verbijste­ring om podcast Lange Frans: 'OM moet onderzoe­ken of video strafbaar is’

14:27 Rapper Lange Frans en ’graancirkelspecialiste’ Janet Ossebaard maken zich met hun nieuwste podcast mogelijk schuldig aan opruiing. Een oriënterend onderzoek van het Openbaar Ministerie kan daar uitsluitsel over geven, zeggen strafrechtadvocaten Sébas Diekstra en Peter Schouten tegen deze site. Een filmpje waarin de twee complotdenkers hardop fantaseren over een aanslag op politici zorgt voor boze reacties in de Tweede Kamer.