Middelbare scholen zetten streep door uitwisseling met China

De eerste middelbare scholen hebben een streep gezet door de uitwisseling naar China. Ze zouden dit voorjaar vertrekken, maar stellen de reis voorlopig uit vanwege zorgen over het coronavirus. Ook Chinese leerlingen die hier in gastgezinnen zouden verblijven, komen niet.

Globi, die uitwisselingen voor scholen regelt, stelt dat zeker acht scholen hun reis naar China hebben geannuleerd. Ze vinden de situatie te onzeker om met hun leerlingen naar het land af te reizen. Ook zijn er scholen die al vragen krijgen van ouders die bezorgd zijn over het coronavirus. ,,Als er zoveel zorgen zijn is het beter om nu te zeggen: we doen het niet, we stellen het uit tot het najaar”, zegt Danny Nobel, directeur China bij Globi.

Het Haags Montessori Lyceum zou uitgerekend volgende week een groep van 24 Chinese leerlingen en drie docenten op bezoek krijgen. Alle scholieren zouden een week in een gastgezin verblijven. De Chinese overheid heeft echter alle groepsreizen verboden, waardoor scholen niet meer weg mogen. ,,Ergens waren onze leerlingen en hun ouders ook wel opgelucht dat ze niet komen, want sommige maakten zich al een beetje zorgen over dat coronavirus", vertelt docent Aniek de Snoo.

Maatje

De tweede- en derdeklassers hadden net een Chinees maatje toegewezen gekregen, waarmee ze al wat app-contact hebben. Zelf gaan ze in september naar China. Ook die reis staat op losse schroeven. ,,Normaal boeken we in februari of maart de tickets, de offertes liggen al klaar, maar dat stellen we voorlopig uit”, aldus De Snoo. De school wil eerst aankijken hoe het virus zich verder ontwikkelt en beslist dan of de uitwisseling wordt uitgesteld. ,,Het is echt super balen, maar we moeten afwachten. Ouders willen ook niet dat hun kinderen risico lopen.”

In Nederland geven steeds meer middelbare scholen het vak Chinees. Een uitwisseling met China is daar vaak aan gekoppeld. Ook al gaan de meeste reizen naar de hoofdstad Bejing, niet het hardst getroffen gebied, willen de scholen geen enkel risico lopen. Bovendien vinden ze dat hun leerlingen een onbezorgde uitwisseling moeten krijgen, zonder dat er ergens angst voor de ziekte in het achterhoofd zit.