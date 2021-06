Middelbare scholieren positief over coronavaccinatie: ‘Het helpt als wij het ook doen’

Een representatieve poll is het uiteraard geenszins, maar op het schoolplein van twee grote middelbare scholen in Leiden weten de leerlingen wel wat ze zouden doen als het kabinet hen de mogelijkheid biedt tot vaccinatie. ,,Ik vind het een goed idee en zou mijzelf zeker laten inenten”, vertelt Denna (15), ze zit in 3 vwo van het Visser ‘t Hooft Lyceum. ,,Niet omdat ik corona zelf zo vrees, maar juist om anderen te beschermen, bijvoorbeeld mijn eigen ouders of mensen met een slechte gezondheid.”