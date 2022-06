Middelbare school in Bilthoven dicht vanwege dreigmail: ‘Ik ga jullie doodschieten’

De Werkplaats Kindergemeenschap, een middelbare school in Bilthoven, is vandaag dicht nadat leerlingen een dreigmail ontvingen. In het bericht worden zij met de dood bedreigd. Ook werd een afbeelding van een pistool gestuurd.

Normaal is het op donderdagochtend een drukte van belang rond het schoolplein, maar vandaag is het hek van de Werkplaats in Bilthoven gesloten. Even na half 9 staan voor de ingang drie politieauto‘s en een busje van de handhaving. ,,Ik ga jullie allemaal doodschieten op donderdag 2 juli, geniet nog maar van jullie leven.”

Dat is de tekst die ten grondslag ligt aan de plotselinge sluiting van de onderwijsinstelling. Leerlingen ontvingen deze boodschap via een mail met daarbij een afbeelding van een pistool.

Het is nog onduidelijk wie deze gruwelijke boodschap de wereld in stuurde. Daardoor tast de politie in het duister over de motieven van de afzender. De schoolleiding neemt zekere voor het onzekere en sluit vandaag de deuren.

Crisisteam

Het Nieuwe Lyceum (HNL), een middelbare school die pal naast de Werkplaats ligt, is wel geopend. In een mail aan ouders en leerlingen legt de rector uit waarom. ,,Vandaag is de Werkplaats vanwege specifieke dreigmails gesloten. Het crisisteam van de politie vindt de dreiging van dien aard dat zij het verstandig vinden om de school te sluiten. Vanwege het feit dat de bedreiging zich alleen richt op leerlingen van De Werkplaats en geen enkele leerling van HNL zo’n mail ontvangen heeft, vindt de politie het niet noodzakelijk om op te schalen naar een groter gebied.”

Agenten ter plaatse houden hun lippen stijf op elkaar. De leerlingen van het HNL fietsen voorbij, zoals iedere morgen. Twee jonge scholieren onderweg naar de nabijgelegen Plus Supermarkt, vertellen dat zij iemand kennen op de Werkplaats die de bewuste dreigmail heeft ontvangen. De jongens vermoeden dat het gaat om een ‘zieke grap’ en voelen zich ondanks de prominente aanwezigheid van politie niet onveilig.

Vervelend

Een woordvoerder van politie Midden-Nederland reageert: ,,We doen onderzoek naar de afzender, dat is alles wat ik er op dit moment over kan zeggen. Dat is vervelend. Maar we proberen het klein te houden. We willen niemand op ideeën brengen.”

Wanneer de Werkplaats haar deuren weer opent kan de zegsman niet vertellen. ,,Ik ga daar geen uitspraken over doen. Bovendien gaan wij daar niet over. De school en de gemeente moet die beslissing nemen. Wij adviseren daarin.”

Burgemeester reageert

Burgemeester van De Bilt Sjoerd Potters besloot in overleg met de driehoek om de Werkplaats te sluiten. ,,Ik ben gisteren intensief in overleg geweest met de schoolleiding van De Werkplaats en de politie. Over de inhoud van het politieonderzoek kan ik geen mededelingen doen. Maar op basis van de inhoud van de dreigmail is het besluit genomen om de school te sluiten. Voor hoe lang? Dat kan ik nog niet zeggen.”

Ook met de leiding van het nabijgelegen HNL hebben Potters en de politie overleg gevoerd. ,,Op basis van de informatie die nu beschikbaar is, verwacht ik niet dat deze school dicht gaat. Er is wel extra politietoezicht bij deze school”, aldus Potters, die ook vandaag voortdurend in verbinding staat met politie en de scholen.