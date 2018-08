Mieke is ten einde raad: 'De Zweden houden mijn stiefzoons vast!'

Explosie in Amsterdam, derde incident in afgelopen dagen

8:27 Opnieuw is er in de Amsterdamse Johan Huizingalaan in Slotervaart een explosie geweest. Hierbij is niemand gewond geraakt. Wel raakten een bushokje en voordeur van een pand beschadigd. Het is het derde incident in de straat in de afgelopen dagen.