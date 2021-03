Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel beschadigd na aanval met vuurwerkbom

De politie doet momenteel onderzoek. Het is nog onbekend of het gaat om een gerichte actie, maar gezien de ophef over een drukbezochte kerkdienst afgelopen zondag en de mishandeling van een journalist voor de deur lijkt dat zeer waarschijnlijk. Volgens de politiewoordvoerder lijkt het om vuurwerk te gaan, maar moet dit nog bevestigd worden door agenten ter plaatse.



De Mieraskerk kwam afgelopen zondag in het nieuws omdat een verslaggever van RTV Rijnmond klappen kreeg toen hij verslag deed van de honderden kerkgangers die ondanks de coronaregels bij elkaar kwamen. Een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is daarvoor aangehouden. Hij is weer vrijgelaten en moet zich op een later moment verantwoorden bij de officier van justitie.