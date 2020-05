Migranten sterven in Nederland relatief vaak aan corona

Begrafenis in Zierikzee omgeven door geruzie, familie woedend op gemeente

20:05 De vader (95) van Hans den Boer wilde bijgezet worden in een oud familiegraf op de Algemene Begraafplaats van Zierikzee. Dat ging niet zonder slag of stoot. De gemeente wees op een ‘monumentale’ boom, waarvan wortels door het graf lopen. Na een juridisch gevecht in een week van rouw heeft de familie nu de Zeeuwse Ombudsman ingeschakeld.