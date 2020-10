Mijn coronazorgen waren als sneeuw voor de zon verdwenen, tot ik dit appje opende

Een verlaten strand. Onze blonde labrador rent door het zand richting de zee, de kinderen en mijn man er als jonge honden achteraan. Als ik omkijk zie ik de duinen waar we net nog een ree zagen - ‘mét witte billen, mama!’ - én een konijntje. In de verte de vuurtoren, alle 236 treden het beklimmen waard voor het mooiste uitzicht van Ameland. In mijn jaszak voel ik de zanderige schelpen die ik van onze dochter bewaren moet om straks, in ons huisje, mee te knutselen.



Eigenlijk zouden we hier in april al naartoe gaan, maar toen waren wij Brabanders de coronaparia’s van het land. De herfstvakantie dan maar. Wisten wij veel dat het virus ook nu nog de dienst uit zou maken.