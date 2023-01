Mijn huisartsenpraktijk kan beloven dat het goedkomt, maar ik vrees voor oudere en kwetsbare patiënten

Bol werd gered op zee en zoekt naar menswaar­dig bestaan: ‘Soms 3 dagen geen eten’

In mei vorig jaar redde de bemanning van hulpschip Ocean Viking 295 migranten uit rubberboten op de Middellandse Zee en bracht ze aan land. Verslaggever Cyril Rosman was aan boord en volgde enkele migranten op hun verdere reis door Europa. ,,Ik moest sterk zijn, ik had geen keus.’’

2 januari