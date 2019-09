‘Mijn overleden man laat aanwezigheid blijken als mijn dochter en ik het fijn hebben’

,,Thijs was mijn eerste grote liefde en vooralsnog ook mijn enige. We waren dertig jaar samen, kregen een prachtige dochter en hadden een leven met veel pieken en ook veel dalen. Hij was geen standaard man, geen 9 tot 5-type, maar een creatieve, vaak grenzeloze persoonlijkheid. Daar viel ik op. Of misschien probeerde ik hem wel te redden. Hij had namelijk last van depressieve buien en die namen toe naarmate hij ouder werd. In zijn sombere perioden lag hij de hele dag in bed en kon nergens van genieten. Al waren we op vakantie in een prachtig huis met zwembad, hij had er geen oog voor. Hoe goed onze dochter het deed, Thijs zag het niet. Alles was slecht, inclusief hijzelf; hij vond zichzelf een waardeloze man, vader, echtgenoot. Wat ik ook zei, niets hielp.