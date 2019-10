Mijn schoonmoeder prijst mij wel, maar haar eigen dochters doen het nóóit goed

Vraag: Mijn schoonmoeder spreekt vaak haar waardering over mij uit. Zo positief als ze over mij is, zo negatief is ze over haar twee dochters - en een van beiden is mijn vrouw. Ze suggereert dat mijn vrouw lui is, maar als zij dan een heerlijke maaltijd klaarmaakt, wordt dat niet eens opgemerkt. Eigenlijk ben ik als aangetrouwde familie de enige die het goed lijkt te kunnen doen.