‘Mijn vriend wordt nóóit gevraagd wanneer hij een kind denkt te krijgen’

Video Taxichauf­feur belandt met wagen op vangrail

13:40 Een taxibestuurder is vanmorgen rond 8.00 uur op de A10 bij knooppunt De Nieuwe Meer in Amsterdam met zijn auto op de vangrail terechtgekomen. De chauffeur heeft volgens de politie verklaard dat hij van de weg zou zijn gedrukt en daardoor op de vangrail is beland. Er is niemand gewond geraakt.