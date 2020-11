‘Mijn zoon heeft alleen een pluchen konijn als vriend’

De beste vriend van mijn zoon is zijn pluchen konijn. Terwijl ik dit opschrijf, twijfel ik. Of is zijn vader zijn beste vriend? Job heeft geen vrienden buiten onze woonkamer. Geen leeftijdsgenoten met wie hij ongein uithaalt. Niemand waar hij zijn diepste geheimen mee deelt. Er komt nooit iemand voor hem aan de deur.



Vriendinnen heeft hij wel: professionals, we noemen hen begeleidsters. Dat zijn lieve meiden die we betalen om bij hem te zijn. Sommigen zijn maar een paar jaar ouder dan hij. Ze spelen met hem in ruil voor een salaris.



Ik geloof niet dat zo'n relatie valt onder de tedere term 'vriendschap'. Job is daarmee gewoon een van de vele gehandicapte kinderen die geen vrienden heeft - deze week was het in het nieuws.