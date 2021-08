Milieuclub verliest kort geding, Formule 1 Zandvoort gaat door

videoDe rechtbank Noord-Holland heeft dinsdagmiddag besloten dat de provinciale vergunning voor het circuit in Zandvoort in stand blijft. Daarmee komt de organisatie van de Dutch Grand Prix komende weekend niet in gevaar.

De rechtbank deed uitspraak in een kort geding dat was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). Volgens de milieuclub klopt de gebruikte stikstofrekensom niet. De voorzieningenrechter ging daar niet in mee.



De zaak draait onder meer om de vraag of de verwachte uitstoot van stikstof binnen de normen blijft. Daarover loopt ook een bodemprocedure. De MOB had een kort geding aangespannen omdat ze de uitkomst van deze bodemprocedure niet wilde afwachten.

De rechter in kort geding stelt vast dat de standpunten van het circuit en MOB ver uit elkaar liggen en dat aanvullend deskundigenonderzoek nodig is om onduidelijkheid over die verschillende standpunten weg te nemen. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) doet op verzoek van de rechtbank al onderzoek naar de betwiste stikstofuitstoot.

Volledig scherm Een dronefoto van Circuit Zandvoort. © ANP

“De voorzieningenrechter is onder deze omstandigheden zeer terughoudend in de voorlopige beoordeling van de rechtmatigheid van de vergunning. Met zo’n beoordeling zou namelijk in belangrijke mate worden vooruitgelopen op beantwoording van de vraag wie van de partijen gelijk heeft, terwijl juist de rechter in de bodemprocedure daarvoor nadere advisering door de STAB nodig acht”, aldus de rechtbank dinsdag.

Over de belangenafweging zegt de rechtbank: “MOB hecht aan het natuurbelang en zet zich in om ecologische schade aan het naastgelegen Natura 2000-gebied te voorkomen. Circuit Zandvoort daarentegen heeft inmiddels de F1 vrijwel volledig georganiseerd en heeft hier fors in geïnvesteerd. Het niet doorgaan van de F1 zou direct leiden tot zeer grote schade en mogelijk faillissement voor Circuit Zandvoort.”

Debat

MOB geeft de moed niet op. “De uitspraak zegt niets over de inhoud” luidt het in een reactie. Er kan in de toekomst nog van alles gebeuren, stelt de milieuorganisatie, want die inhoud komt nog aan de orde in de bodemprocedure over de milieuvergunningen. “Of de Formule 1-race ook de volgende jaren gehouden kan worden blijft onzeker”, zegt ze.

De organisatie roept intussen de provincie, de regering en de circuitorganisatie op tot “debat over de toekomst van het racecircuit”. “Het ligt midden in de duinen. Het veroorzaakt hoge stikstofemissies wat grote schade aanricht aan de zeer stikstofgevoelige duinnatuur. Ten tweede staat de Formule 1-race voor een achterhaalde en levensbedreigende fossiele industrie en een ontkenning van de klimaatcrisis. Bovendien veroorzaakt de autoraces tot ver in Haarlem ernstige geluidoverlast”, aldus MOB, dat op het standpunt staat dat de provincie fouten heeft gemaakt in de beoordeling van de stikstofuitstoot.

Moeilijke taak

MOB spande het kort geding aan in een ultieme poging de Dutch Grand Prix in Zandvoort te dwarsbomen. De voorzitter van de rechtbank in Haarlem zei bij de behandeling van de zaak dat hij voor ‘een moeilijke taak’ is gesteld en dat hij het stikstofprobleem goed begreep, net als het belang van het circuit van Zandvoort.

Volgens MOB veroorzaakt het racespektakel veel stikstofuitstoot en is de schade aan de beschermde natuur rond het circuit die daardoor dreigt ‘dermate ernstig dat de Formule 1 afgelast moet worden’. Rekensommen op basis waarvan de vergunning is uitgegeven, kloppen volgens de milieuorganisatie niet.

