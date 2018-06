Milieuschade kost Nederland 31 miljard per jaar

'Ik ben die moeder die de iPad als oppas gebruikt'

,,Ik ben die moeder die de iPad als oppas gebruikt. Sorry. Zo is het gewoon.'' Moeder Linda Bosscher windt er geen doekjes om. ,,Tegenwoordig is het bijna een doodzonde als je je kind een scherm in handen geeft. Ben ik dan een slechte moeder? Ik vind van niet!''