'Militair moet zelf winterjas kopen'

Jongerenboekenweek Ontlezing? Jongeren lezen meer dan ooit

24 september Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau duiken de meeste jongeren nog geen uur per week met hun neus in een boek. Waar ligt dat aan? We leggen vier experts vier stellingen voor. En vragen vijf ambassadeurs van het jongerenboek wat je als puber beslist moet lezen.