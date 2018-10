Militair overlijdt na ongeval in zwembad

Het ongeval gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in zwembad De Stok in Roosendaal. Wat er precies is voorgevallen, is nog onduidelijk, maar collega’s zagen dat hij in het water onwel werd en belden de hulpdiensten. Een traumahelikopter is ter plaatse geweest om hem zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. De commando in opleiding is zondag door complicaties van het voorval overleden. De marechaussee heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval.