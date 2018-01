Militair raakt zwaargewond bij ongeluk op vliegbasis Volkel

Of hij in levensgevaar is, kan de marechaussee niet zeggen. De andere inzittende werd op de basis behandeld aan lichte verwondingen. Voor beide slachtoffers kwamen meerdere ambulances ter plaatse. Ook werd vanwege de ernst van de situatie een traumahelikopter opgeroepen.



Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd met het militaire voertuig. De Koninklijke Marechaussee doet nader onderzoek naar de toedracht. Mogelijk gaat het onderzoek bij daglicht nog verder. Dat gebeurt onder leiding van de Verkeersongevallenanalysedienst (VOA), een gespecialiseerde afdeling van de politie.



De vliegbasis in het Brabantse Volkel is een van de twee Nederlandse F-16-bases; de andere ligt in Leeuwarden. Luchtsteun en luchtverdediging zijn de belangrijkste taken van de basis. Nederland en België bewaken sinds vorig jaar afwisselend het luchtruim van de Benelux. Zo onderscheppen F-16’s vliegtuigen die zich niet identificeren. Voor zulke acties staan de Nederlandse F-16's de ene keer klaar in Volkel, de andere keer in Leeuwarden.