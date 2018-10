Miljard Air Miles na 1 november waardeloos

Het van oorsprong Britse spaarprogramma streek begin jaren 90 neer in Nederland. Deelnemende ketens, zoals Albert Heijn en Shell, zagen in Air Miles een handig middel om klanten aan zich te binden. Er was echter een probleem. Doordat de punten onbeperkt geldig waren, wisselden veel Nederlanders de Air Miles nooit in. In 2013 werd daarom een maximale geldigheid van drie jaar ingesteld. Oude punten moesten binnen vijf jaar worden verzilverd.