‘Miljardeninvestering nodig om veiligheid scholieren op smalle fietspaden te garanderen’

Bouwend Nederland pakt het in de eigen beleving groots aan en pleit voor een jaarlijks extra budget van 1 miljard euro voor gemeentelijke infrastructuur. ,,Helaas zien we dat gemeentelijke infrastructuur in deze tijden van corona niet altijd de prioriteit krijgt die het verdient. Om de kwaliteit van onze gemeentelijke infrastructuur, zoals fietsroutes, en dus de veiligheid van de gebruikers op niveau te houden, moet er flink worden geïnvesteerd”, aldus Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. ,,We willen allemaal graag fietsen. Dat is gezond, goed voor het milieu en helpt de druk op de andere middelen van vervoer te matigen. Dan moeten we ook bereid zijn ons fietsnetwerk in topconditie te houden.”



Om fietspaden veilig en comfortabel te maken, is afhankelijk van de gekozen oplossing een investering nodig tussen de 413 miljoen en 2,2 miljard euro.