Miljoenen extra voor biologische boeren: Nederlanders moeten vaker kiezen voor biologisch eten

Zondag­avond code geel door gladheid, schaats­pret na het weekend voorbij

Het KNMI waarschuwt dat er morgenavond kans is op gladheid door ijzel. In het hele land is dan code geel van kracht. En wie wil schaatsen kan dat waarschijnlijk alleen morgen nog doen, voordat het na het weekend flink gaat dooien.

17 december