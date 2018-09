Miljoenenfraudeur is nu dakloze die in de auto slaapt

'Hij pakt zijn laptop, gaat in de lege kamer zitten en logt in. Hij fingeert een controleverslag voor Dyonisis BV. Vult een bedrag van 19,5 miljoen euro in en drukt op verzenden. Binnen drie minuten is het gebeurd'.



Om deze passage op pagina 18 draait alles: de miljoenenfraude op het belastingkantoor in Arnhem eind mei 2014.



Dyonisis BV is de (gefingeerde) bedrijfsnaam van de toen 54-jarige restauranthouder op wiens rekening de miljoenen zijn gestort. 19,5 miljoen euro maar liefst, net onder het normale procedure van 20 miljoen, een bedrag dat langs meer dan één persoon moet voor akkoord. De dag na de storting is het geld al weggesluisd naar Turkije, bijgeschreven op de rekening van de zwager van de restauranthouder.



Het is een ongelooflijk en tegelijk triest verhaal dat de Rotterdamse auteur Rob van Olm (71) optekent op de 240 pagina's van De Istanbul connectie. De destijds 52-jarige Duivense ambtenaar dacht na de miljoenfraude zijn dagen te slijten met een biertje op de Bahama's maar zit vier jaar na de fraude volledig aan de grond. Hij is kettingroker en alcoholist, drinkt de hele dag goedkope halve liters bier en leeft in een auto. De afgelopen vier jaar werkte hij mee aan het boek en vertelde Van Olm in talloze interviews vrijwel alles over de fraude.