Miljoenenprijs valt op lot dat AH-klant in prullenbak liet gooien

‘Nederland onderzoekt terughalen Syriëgan­gers’

17:42 Minister Ferdinand Grapperhaus wil onderzoeken of Nederland samen met de Koerden vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen naar veilig gebied kan brengen. De vrouwen zitten nu vast in vluchtelingenkampen in Noord-Syrië, een van hen zou onlangs zijn omgekomen.