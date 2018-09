Miljoenenschikking na vaccin Mexicaanse griep

Het gaat om een groep van zeven tot elf mensen die als baby of peuter in 2009 het vaccin Pandemrix kregen en daarna narcolepsie ontwikkelden. Bij deze slaapstoornis vallen mensen zonder aanwijsbare reden overdag in slaap. Zweedse wetenschappers vonden in 2011 dat narcolepsie voorkomt bij 4 op de 100.000 kinderen die Pandemrix kregen. Bij kinderen die het middel niet kregen is dit 1 op de 100.000.



Het is uitzonderlijk dat de Nederlandse staat een schikking treft met individuen over mogelijke bijwerkingen van een vaccin. Toenmalig mnister Schippers van Volksgezondheid gaf in 2014 opdracht om tot een schikking te komen, zonder erkenning van aansprakelijkheid.