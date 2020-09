‘Minder dan 38 doden in één etmaal’

Volgens GGD IJsselland gaat het om een ‘administratieve inhaalslag’, waarbij wordt gekeken hoeveel inwoners van de regio sinds maart mogelijk zijn overleden aan corona. De GGD inventariseerde hoeveel overledenen positief zijn getest op corona, zonder dat vaststaat dat dit ook echt de doodsoorzaak was. ,,Voor zover bij ons bekend is er de afgelopen week slechts één persoon in de regio overleden aan corona’’, zegt GGD IJsselland.

Extra check

Er zijn volgens deze GGD afgelopen week niet ineens 28 mensen in deze regio aan corona overleden. Een woordvoerder van het RIVM bevestigd dat aan de GGD's is gevraagd om in samenwerking met gemeenten en huisartsen goed te checken hoeveel mensen er sinds maart aan corona zijn overleden. ,,In de regio IJsselland hebben ze dat kennelijk gedaan en het resultaat van deze extra check is recent doorgegeven. Deze mensen zijn dus het afgelopen half jaar overleden, niet allemaal op een dag.’’