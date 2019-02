Minder fosfaat in dierlijke mest, wel te veel stikstof

Europese regels moeten ervoor zorgen dat er niet te veel fosfaat uit mest in de bodem en in het grondwater terechtkomt. Fosfaat kan schadelijk zijn voor het milieu. Produceert een land te veel dan volgen mogelijk Europese sancties.

Het is het tweede jaar op rij dat Nederland weer binnen de lijntjes kleurt. Daarvoor was jarenlang sprake van te veel fosfaatproductie. In 2016 werden daarom afspraken gemaakt met melkveehouders en varkensboeren om de fosfaatproductie in te dammen. Zo werd onder meer de veestapel kleiner en werd het fosforgehalte in mengvoer verlaagd.