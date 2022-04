Minder hennepkwekerijen en drugslabs ontmanteld

In 2020 werden er nog 2894 hennepkwekerijen ontmanteld. Dat het aantal zo terugloopt, is volgens Willem Woelders, portefeuillehouder drugs bij de politie, vooral te wijten aan capaciteitsgebrek. Er wordt vooral ingezet op de bestrijding van harddrugs en het opvolgen van aangiften. ,,Bij een aantal basisteams worden daarom hennepteams opgeheven. Zorgelijk, want hennepkwekerijen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties in woonwijken en ook in de hennep worden miljarden verdiend. We hebben hier te maken met één grote drugsmarkt. Alles is met elkaar verweven”, zegt Woelders in een verklaring over de cijfers.