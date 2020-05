Minder mensen op IC, 11 nieuwe sterfgevallen en 13 nieuwe ziekenhuisopnames

Gisteren daalde het aantal patiënten met het coronavirus op de Nederlandse IC’s ook al stevig. Er liggen momenteel ook 499 mensen op de ic die geen corona hebben. De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland verder 11 nieuwe meldingen binnengekomen van patiënten die zijn overleden aan het coronavirus. In de dagelijkse rapportage worden verder 13 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en een toename van 172 vastgestelde besmettingen. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus komt met de nieuwe meldingen op 5822. Het RIVM kreeg van de GGD’s in het land de afgelopen 24 uur 188 nieuwe meldingen van bevestigde besmettingen binnen. Gisteren werden er 23 meldingen gedaan van sterfgevallen, vrijdag ging het om 13 meldingen.

In totaal zijn inmiddels 45.236 mensen in Nederland positief getest op het virus. 11.672 mensen werden in totaal in het ziekenhuis opgenomen met corona. Het aantal mensen dat ziek wordt door het coronavirus neemt sinds eind maart af. ,,De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken’’, aldus het RIVM.

Het werkelijke aantal infecties ligt vermoedelijk een stuk hoger omdat niet iedereen wordt getest. Datzelfde geldt ook voor het sterftecijfer: op dit moment worden alleen sterfgevallen meegerekend van mensen die positief getest zijn. Vanaf juni komt daar verandering in, dan zou iedereen met klachten getest kunnen worden.

Verdeling

Van de 11.672 mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis, was 61,2 procent man. Bij de overleden patiënten was de ruim de helft (55,3 procent) man.

Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Van de opgenomen patiënten is de helft 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.