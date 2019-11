Minder stikstof door krimp rundveestapel

,,Dit is een gedwongen krimp geweest’’, vertelt Pierik. ,,In 2016 is het fosfaatreductieplan ingevoerd om het aantal melkkoeien omlaag te brengen.’’ In 2018 kwam bijna 40 procent van de stikstofuitstoot in de landbouw van koeien, stieren en kalveren. De uitstoot zal dalen door de krimp van de rundveestapel. Het CBS heeft niet berekend hoeveel.