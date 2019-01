Minder vuurwerkgewonden in ziekenhuis, meer bij huisarts

Hennie (76) mag niet naar win­kel-wc: 'Eenmaal buiten was het te laat’

17:10 De 76-jarige Hennie uit Enschede is er nog altijd ‘naar van’. De dame met darmproblemen werd op oudejaarsdag het toilet geweigerd in de Primera Enschede. Ze deed het daarna in haar broek. ,,Ik voel me verschrikkelijk rot.” Primera zegt niet anders te kunnen.