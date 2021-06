Minderheid slachtoffers meldt seksuele intimidatie op de werkvloer

Eerste transgen­der Kamerlid Van Ginneken: ‘Dankzij Thierry Baudet zit ik nu in de Kamer’

27 juni Ze is het eerste transgender lid van de Tweede Kamer ooit. En al heeft ze er geen enkele moeite mee om rolmodel te zijn, ze wil vooral beoordeeld worden op haar kwaliteiten in de politieke arena. ,,Ik ben een overlever.” In gesprek met D66-volksvertegenwoordiger Lisa van Ginneken, geboren en getogen in Oosterhout en Breda.