Minderjarige moordenaars zwaarder straffen? ‘Zo komen we weer uit op de doodstraf’

Het is natuurlijk volkomen begrijpelijk dat de ouders van vermoorde tieners Nick Bood, Romy Nieuwburg en Savannah Dekker straffen van één en twee jaar voor de moordenaars te weinig vinden. Vergelding is - naast afschrikking - ten slotte een van de doelen van het strafrecht. En wat is nou één jaar cel vergelding voor een moordenaar die nog geen 16 is? Of twee jaar voor 16- en 17-jarigen? Dat is niks! Vinden zij, in elk geval.