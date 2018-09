'Minister Blok moet Egyptische collega bellen voor pas bevallen Britt'

Vanochtend slaakte Britts moeder Sylvia via een open brief op deze site een noodkreet aan minister Blok (VVD, buitenlandse zaken). De Nederlandse ambassade in Caïro heeft weliswaar een noodpaspoort voor Yassin kunnen regelen, maar er is ook nog een geboorteakte nodig om Egypte te kunnen verlaten. De Egyptische autoriteiten kunnen volgens hun regelgeving geen akte verstrekken, omdat niet duidelijk is wie de vader is.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Caïro wordt er alles aan gedaan om de zaak van Britt bij de Egyptenaren onder de aandacht te brengen.

Volledig scherm Oma Sylvia van Baarlen © Privebeeld Het is een juridisch lastige zaak, stelt diplomatie-expert Jan Melissen van het Instituut Clingendael. ,,Een zojuist geboren kind heeft recht op de allerbeste bescherming, dwars door alle grenzen heen. Iedereen is erbij gebaat als deze baby geregistreerd wordt en naar Nederland kan. Maar ambtenaren kunnen de regels niet eigenhandig aanpassen. Ik verwacht dat dit naar een hoger niveau moet worden getild,'' zegt Melissen. ,,Minister Blok zal aan zijn Egyptische collega moeten vragen om in dit specifieke geval een oogje toe te knijpen en toch een handtekening te zetten onder de geboorteakte.''

Volgens diplomaatdeskundige Robert van de Roer moet Blok na de open brief van oma Sylvia van Baarlen wel in actie komen. ,,Hij kan niet op zijn handen blijven zitten. Hij moet in ieder geval intern nagaan of er prioriteit wordt gegeven aan deze zaak. Als het de ambassade niet lukt, zal hij zelf zijn Egyptische counterpart moeten aanspreken om dit op te lossen.''

Melissen: ,,Er is door de aandacht in de media een morele druk ontstaan op Blok om in te grijpen. Hij heeft er, gezien de politieke ontwikkelingen, ook alle baat bij om te laten zien: wij zijn er voor u.'' Van de Roer ziet dat ook. ,,Vadertje Staat moet opkomen voor zijn onderdanen waar ook ter wereld.''

Melissen denkt overigens dat het niet met één belletje lukt. ,,Egypte heeft een koloniaal verleden en is een trots land. Dat gaat niet direct uit de startblokken omdat Nederland dat wil, daar gaat wat tijd overheen.''

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten nog geen reactie te kunnen geven op de brief van Britts moeder Sylvia van Baarlen.