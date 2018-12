Minister Bruins heeft overduidelijk geen idee van de zoektocht naar goede anticonceptie

De pil is op. Althans, de meest populaire van Nederland, de Microgynon en de Stediril. 45 procent van de Nederlandse vrouwen tussen de 18 en de 45 slikken die dingen. Ze zijn op, omdat er productieproblemen zijn in de fabrieken waar ze worden gemaakt. Wat daarbij ook niet meehelpt, is dat de zorgverzekeraars vooral de goedkoopste anticonceptiepillen vergoeden, en dus vrouwen massaal voor die pillen kiezen.



Wanneer zoveel vrouwen deze dingen slikken, zou je toch zeggen dat dit tot enige ophef zou moeten leiden. De pillen zijn al een paar maanden op. Maar ophef? Amper. Het lijkt erop dat het probleem niet snel zal zijn verholpen. Daarom stelde minister Bruno Bruins van Volksgezondheid voor dat al die vrouwen tijdelijk een andere pil zouden moeten slikken. Een leuke uitspraak van een man die overduidelijk geen idee heeft van de zoektocht naar goede anticonceptie. Je lichaam doet soms maanden over wennen aan een bepaalde pil. Tot die tijd kun je bijwerkingen hebben. Hoofdpijn, kramp, misselijkheid, vloeien, psychische klachten. Je hoopt dat die na een maand of drie weg zijn, maar zo niet, dan probeer je maar weer een andere pil, om te kijken of deze je na drie maanden beter bevalt.