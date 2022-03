Minister: Coronaleerling door laten stromen zonder diploma is niet nodig

videoEr zijn al genoeg maatregelen genomen om examenleerlingen in coronatijd te ondersteunen zodat ze niet door het ijs zakken, zegt minister Wiersma (Basis- en voortgezet onderwijs).

De minister reageert op een voorstel van de VO-raad, vanmorgen op deze website. De koepel van middelbare scholen wil bespreekbaar maken dat examenleerlingen die door corona niet ver genoeg zijn met alle vakken om hun diploma te halen, toch al voorwaardelijk naar de universiteit of het hbo kunnen.

Wiersma: ,,Ik snap de zorgen voor deze leerlingen heel goed. Want ga er maar aan staan om voor al je vakken voldoendes te halen als je vanwege corona veel alleen achter je computer moest zitten, er veel lessen uitvielen of je minder goed in je vel zit. Daarom heb ik voor deze leerlingen al extra maatregelen genomen.”

Maatwerk mogelijk

Zo telt dit schooljaar wederom één vak niet mee voor het diploma, zijn er twee herkansingen mogelijk en is er een extra tijdvak zodat kandidaten hun examens meer kunnen spreiden. Bovendien is er al maatwerk mogelijk voor studenten in het mbo, aldus de bewindsman.

,,Ook hebben we veel geld uitgetrokken voor het Nationaal Programma Onderwijs (noodhulp bij het wegwerken van corona-achterstanden, red.), zodat scholen leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen.”

Meer maatregelen lijken volgens minister Wiersma dus niet nodig. ,,Die zouden ook weer voor extra stress bij jongeren kunnen zorgen. Maar als er gedragen ideeën zijn om voor specifieke leerlingen meer maatwerk mogelijk te maken, dan wil ik dat gesprek altijd voeren.”

Niet de oplossing

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland vindt het geen goed plan om examenleerlingen die door corona nog geen diploma hebben, voorwaardelijk te laten beginnen met hun vervolgopleiding. ,,We snappen de zorgen van de VO-raad over achterstanden bij leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar een voorwaardelijke toelating tot de universiteit lijkt ons niet de oplossing’’, aldus een woordvoerder. ,,Een voorwaardelijke toelating leidt ertoe dat de achterstand zich verder opstapelt en deze studenten het nog zwaarder krijgen.”

Ook de Vereniging Hogescholen vindt een voorwaardelijke toelating geen goede zaak. Volgens de hogescholen is het juist belangrijk dat scholieren hun schooltijd goed afronden en vervolgens met een schone lei beginnen aan hun beroepsopleiding op de hogeschool.

LAKS-voorzitter Iben Maas herkent het beeld dat Hagoort, voorzitter van de VO-raad, schetst. ,,Leerlingen hebben moeite met het terugvinden van motivatie voor school en moeten vaak weer wennen aan het ‘normale’ schoolleven. Juist daarom is het zo goed om te merken dat ook hij erkent dat leerlingen tijd nodig hebben; dat die tijd ook gegeven moet worden. Hetzelfde geld voor het inhalen van die sociaal-emotionele vertragingen.”

Onderwijsminister Wiersma denkt niet gelijk aan extra maatregelen, maar staat open voor een gesprek. © ROBIN UTRECHT