Minister geeft vandaag uitleg over Lelystad Airport, volgens RTL komt er uitstel

Oppositie baalt van extra advies over afschaffen referendum

20 februari Oppositiepartijen in de Tweede Kamer balen van de extra toelichting die de Raad van State vandaag heeft gegeven over het kabinetsplan om géén referendum toe te staan over afschaffing van het referendum. ,,Andere deskundigen zijn het hier simpelweg niet mee eens”, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak.