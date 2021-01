Minister Grapperhaus: 125.000 kilo illegaal vuurwerk, bizar!

Nederland heeft zich over het algemeen zeer goed aan de coronamaatregelen gehouden, zegt justitieminister Grapperhaus. ,,We deden dat om de zorg te verlichten. Die belasting was gelukkig een stuk minder dan normaal. Natuurlijk blijven er groepen relschoppers die vernielingen aanrichten. Gelukkig had de politie door alle goedwillende mensen de handen vrij om zich daar goed op te kunnen concentreren. Waar het misging, heeft de politie meteen groepen kunnen insluiten. Mijn complimenten daarvoor.”

De justitieminister heeft zich verbaasd over de grote hoeveelheden illegaal vuurwerk die in ons land in beslag zijn genomen. ,,Dit jaar 125.000 kilo. Dat is een verzesvoudiging ten opzichte van de hoeveelheid toen ik aantrad als minister.”

Moorddadig virus

Grapperhaus veroordeelt het gooien van (zwaar) vuurwerk naar hulpverleners scherp. ,,Dat is levensgevaarlijk crimineel gedrag.” Hij werkt aan een wetsvoorstel waarmee geweld tegen hulpverleners automatisch leidt tot een gevangenisstraf. De minister heeft geen enkel begrip voor groepen mensen die het nodig vonden naar illegale feesten te gaan, of zich tegen hulpverleners te keren. ,,Zij plaatsen zich buiten de samenleving. Zelfs een dringende oproep je aan te passen vanwege een moorddadig virus leggen ze naast zich neer.”

In veel gemeenten is veel minder vuurwerk afgestoken dan andere jaren, hoorde Grapperhaus van burgemeesters. ,,Op sommige plaatsen was het zelfs helemaal rustig en stil. Nederland heeft echt goed de kiezen op elkaar gehouden.”

Zelf bleef Grapperhaus thuis met oudejaarsavond, waar hij - zoals vooraf aangekondigd - een potje Scrabble speelde tegen zijn vrouw. Wie eerste werd? ,,Mijn vrouw, omdat ik een onreglementair woord had gelegd. Maar ik ben eervol tweede geworden.”

