Minister: 'Grondig onderzoek nodig naar impact afschaffen zomer- en wintertijd’

FIOD valt zes panden binnen om accijns­frau­de met 25 miljoen liter bier

17:32 De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft invallen gedaan in vier panden in Nederland en twee in Duitsland om grootschalige grensoverschrijdende accijnsfraude met 25 miljoen liter bier. Er is mogelijk voor 9,5 miljoen euro aan accijns ontdoken.